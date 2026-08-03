Mimo opóźnień, umowa związana z rozwojem elbląskiego portu podpisana

Co istotne, mimo wydłużonych negocjacji z wykonawcą, poprzedzonych wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez inny podmiot uczestniczący w konkursie, termin wykonania dokumentacji – wrzesień 2027 r. – pozostaje bez zmian. Zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego oraz budową i rozbudową terminali portowych niezmiennie planowane jest na rok 2029.

Umowa z konsorcjum firm WSP Polska Sp. z o.o. i WXCA Group Sp. z o.o., to inwestycja, która wpisuje się w szerszą strategię rozwoju regionu, mającą na celu wzmocnienie sektora gospodarki morskiej oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługą portu i logistyką. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z funduszy unijnych.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska dała zielone światło na wykorzystanie ok. 200 mln zł na inwestycje portowe i okołoportowe w Elblągu z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy terminala portowego T2 przy ul. Żytniej oraz rozbudowy i przebudowy istniejącego terminala portowego przy ul. Radomskiej w Elblągu, w ramach zadania pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu” wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz zgód realizacyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej włącznie, oddzielnie dla każdego z niżej wymienionych zadań:

Budowa terminala portowego T2 przy ul. Żytniej w Elblągu – zagospodarowanie terenu, w tym: budynki, magazyny, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz niezbędny dla tego etapu wewnętrzny układ komunikacyjny oraz bocznica kolejowa od linii kolejowej nr 254 - umożliwiające wykonywanie przeładunków, składowanie asortymentu oraz świadczenie innych usług portowych. Wszystkie zaprojektowane obiekty budowlane powinny zabezpieczać w niezbędnym zakresie prawidłowe funkcjonowanie oraz uwzględniać docelowe zagospodarowanie portu i być łatwe pod względem technicznym i ekonomicznym do dalszej rozbudowy. W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić wykorzystanie terenu terminala portowego T2 na cele obronności. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 503 w rejonie skrzyżowań z ul. Pszeniczną i Żytnią w Elblągu wraz z przebudową tych skrzyżowań oraz budową odcinka ul. Żytniej, w zakresie skomunikowania wewnętrznego układu drogowego na terenie terminala T2 przy ul. Żytniej z ul. Mazurską, z uwzględnieniem informacji, wymagań i wytycznych. Rozbudowa i przebudowa terminala portowego przy ul. Radomskiej w Elblągu – powiększenie terminala składowo-przeładunkowego o plac składowy wraz z budową nowego nabrzeża i modernizacją istniejącego.

Przypominamy, że głównym założeniem koncepcji nowoczesnego portowego habu logistycznego jest modularność i multimodalność. Inwestycja obejmuje kompleksowy rozwój infrastruktury portowej, w tym budowę umocnionych nabrzeży, wykonanie nowych nawierzchni przystosowanych do wysokich obciążeń tonażowych, powstanie nowych placów składowych oraz znaczące zwiększenie potencjału przeładunkowego portu. Projekt przewiduje również budowę bocznicy kolejowej oraz magazynu wysokiego składowania, który umożliwi elastyczne wydzielanie stref dla towarów o różnych wymaganiach składowania, takich jak ładunki masowe czy towary wymagające składowania w pionie.