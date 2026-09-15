Elbląg. Z rowerów na kajaki

Z rowerów na kajaki

Wycieczka rozpocznie się w Elblągu, skąd uczestnicy ruszą przez Jegłownik i Ząbrowo w kierunku Letnik. Do pokonania będzie około 46 kilometrów w jedną stronę - zobacz trasę.

Po dotarciu do przystani przyjdzie czas na zmianę środka transportu. Kajaki zostaną zwodowane, a uczestnicy – podzieleni na grupy liczące po 20 osób – będą kolejno wypływać na Nogat. Każdy kajak jest dwuosobowy, a na pokonanie wodnego odcinka trzeba będzie znaleźć chwilę czasu.

Po części kajakowej ponownie wsiądziemy na rowery i ruszymy w drogę powrotną. Trasa prowadzić będzie przez Stare Pole, Gronowo Elbląskie i Karczowiska Górne, a wycieczka zakończy się przy rondzie Bitwy Warszawskiej.

Co warto zabrać?

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi, przeważnie dobrej jakości, ale pojawią się również odcinki z betonowych płyt i trylinki. Rekomendujemy rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami. Każdy uczestnik powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru oraz zabrać podstawowe wyposażenie na wypadek awarii – odpowiednią dętkę, łatki, pompkę i podstawowe klucze. Szczególnie zalecamy również jazdę w kasku.

Tempo przejazdu będzie spokojne i dostosowane do charakteru wycieczki – średnio około 15 km/h. Warto zabrać ze sobą także książeczkę turystyki kolarskiej PTTK.

Zapisy na część kajakową

Ze względów logistycznych i czasowych liczba uczestników części kajakowej została ograniczona do 60 osób. Zapisy prowadzone są wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz osób niepełnoletnich, które podczas całej wycieczki pozostają pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Zapisy potrwają do wyczerpania puli 60 miejsc.

Zbiórka i powrót

Zbiórka uczestników odbędzie się w niedzielę, 20 września, o godz. 10:00 przy napisie ELBLĄG na Starym Mieście (ul. Wodna). Powrót do Elbląga planowany jest około godz. 16:00. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Rowerowa część wycieczki odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku ciągłych opadów deszczu i/lub silnego wiatru część kajakowa może jednak zostać odwołana.