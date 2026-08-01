Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach Górnych/k Elbląga 1-2.08.2026 r.

TARGI

Targi to przede wszystkim kiermasz produktów pszczelich, różnego typu sprzętu pszczelarskiego, prezentacja firm działających w branży pszczelarskiej i gospodarstw pasiecznych. Na stoiskach króluje miód z tegorocznych zbiorów, produkty pszczele, miody pitne, naturalne kosmetyki. Jest tradycyjna żywność, są stoiska z serami, wędlinami, chlebem, domowe ciasta, kawa, przyprawy i zioła. Nie brakuje oryginalnego rękodzieła.

ATRAKCJE

Targom towarzyszą koncerty, pokazy, warsztaty dla dzieci. W sobotę zapraszamy na koncert zespołu Nord Blues, który oprócz własnego repertuaru zagra także największe standardy gwiazd polskiego bluesa i rocka. Duet Zemła i Poeta zaprezentuje w autorskich aranżacjach szlagiery polskiej muzyki oraz własne kompozycje. W niedzielę będziemy świętować „Wielki Dzień Pszczół”, gdzie na publiczność czekają występy m.in. zespołu wokalnego So What! i pokazy eksperymentów dla dzieci.

ROCZNICA

Tegoroczna edycja imprezy powiązana jest z upamiętnieniem niezwykłej postaci - ks. dra Jana Dzierżona. Będziemy obchodzić 215. rocznicę jego urodzin oraz 120. rocznicę śmierci. Dzierżon zrewolucjonizował hodowlę pszczół, odkrył dzieworództwo i zapisał się w historii jako „Kopernik pszczelarstwa”. To nazwisko znają pasjonaci pszczelarstwa na całym świecie. Targi Pszczelarskie są okazją do odznaczenia pszczelarzy, nadania okolicznościowych medali i podziękowania osobom działającym na rzecz pszczół oraz ochrony przyrody.

WYKŁADY

Pszczelarzy, tych zaawansowanych, jak i początkujących oraz wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na wykłady prowadzone przezprof. UWM dr hab. Beatę Bąk „Stosowanie leków w pasiekach i ich wpływ na zdrowie i rozwój rodzin pszczelich oraz jakość produktów pszczelich. Zgnilec zwalczany z urzędu”, „Zwalczanie zgnilca amerykańskiego w świetle nowych przepisów” oraz Bartłomieja Molasego z Bractwa Bartnego „Bartnictwo i wolno żyjące pszczoły – między tradycją a nauką. Tajemnice 1500-letniej barci”.

Wstęp wolny