Koszykówka wraca na Kalbar. W środe kolejny turniej 3x3 w Elblągu

Koszykówka wraca na Kalbar. Już 24 czerwca kolejny turniej 3x3

Koszykówka 3x3 to jedna z najbardziej dynamicznych odmian tej dyscypliny. Gra toczy się w szybkim tempie, a każda akcja może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku. Tu liczy się nie tylko skuteczność, ale również współpraca, kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Do udziału w turnieju mogą zgłaszać się zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. Każda drużyna może składać się maksymalnie z czterech osób – trzech zawodników na boisku oraz jednego rezerwowego. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z zasadami streetballa, opartymi na wzajemnym szacunku i zasadach fair play.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy drużyn rozpoczną się o godzinie 16:30 w biurze zawodów, a pierwsze mecze wystartują o 17:00. Ostateczny system rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów.

Na najlepsze drużyny tradycyjnie czekają medale i statuetki, ale nie zabraknie również sportowych emocji, które towarzyszą koszykarskim spotkaniom na Kalbarze.