Głos na Krakusa – zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zaplanowane w najbliższy wtorek spotkanie w Ratuszu Staromiejskim rozpocznie się o godz. 16:00. Konsultacje przybiorą formę otwartych warsztatów, w których trakcie będziemy zastanawiali się wspólnie, jakie aktywności sportowe, oprócz piłki nożnej i lekkiej atletyki, będą mogły być realizowane na tym obiekcie po zakończeniu planowanej kompleksowej modernizacji.

Przypomnijmy, że wizualizacja stadionu przy ul. Krakusa po modernizacji została po raz pierwszy zaprezentowana w marcu br. podczas Elbląskiego Święta Sportu. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie istniejącego obiektu oraz dostosowanie go do wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektów klasy IVA. Inwestycja obejmuje również modernizację budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Brzeskiej 41, który będzie stanowił zaplecze dla funkcjonowania stadionu.

Projekt zakłada powstanie nowoczesnego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego, wyposażonego m.in. w bieżnię prostą i okólną, rów z wodą do biegu z przeszkodami oraz pełnowymiarową płytę boiska trawiastego. Na jej terenie znajdą się wszystkie niezbędne urządzenia lekkoatletyczne – skocznie, rzutnie oraz infrastruktura umożliwiająca organizację zawodów na wysokim poziomie sportowym. Boisko wewnętrzne zostanie dostosowane do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej dla III ligi.

W ramach inwestycji przewidziano również budowę zadaszonej trybuny na 570 miejsc, montaż tablic wyników oraz systemu elektronicznego pomiaru czasu. Stadion zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie i monitoring, a także kompleksowe zaplecze dla zawodników i kibiców, w tym parkingi, strefy rozgrzewkowe oraz zewnętrzne toalety.

Przyszły kompleks będzie funkcjonował pod nazwą Stadion Krakusa, którą mieszkańcy wybrali w drodze głosowania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i podzieleniu się swoją opinią.

Szczegóły spotkania:

Data: Wtorek, 29 września br., godz. 16:00Miejsce: Ratusz Staromiejski ul. Stary Rynek 25 (sala nr 100)Forma: otwarte warsztaty konsultacyjne