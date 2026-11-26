Liczniki pojawiły się w ramach projektu Unii Europejskiej pn. „Mobilny Elbląg”, którego celem jest wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Elbląga, miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga oraz turystów, korzystających z komunikacji rowerowej.

Kończący się pierwszy, pełny sezon rowerowy, jest dobrą okazją do przedstawienia statystyk ruchu rowerowego po 13 miesiącach pracy liczników.https://www.app.sccanoo.com/

I tak licznik na ulicy płk. Dąbka zamontowany w okolicy ulicy Obrońców Pokoju zlicza dwukierunkowo ruch rowerowy do Obrońców Pokoju oraz w kierunku ul. Węgrowskiej.

Z danych wynika, że w tym okresie (do 23 listopada 2026 r.) licznik zarejestrował 96.838 przejazdów. W kierunku ul. Obrońców Pokoju, czyli do centrum Elbląga odnotowano 58.196 przemieszczeń, a w kierunku odwrotnym, do ulicy Węgrowskiej, czyli z centrum Elbląga na północ 38.642 przejazdów. Można sądzić, że część użytkowników wraca z centrum innymi trasami albo jedzie ulicą płk. Dąbka zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego.

W układzie miesięcznym, zgodnie z przewidywaniami, największy ruch panował między majem a sierpniem, osiągając w każdym z tych miesięcy ponad 10.000 przejazdów.

Rekordowym dniem był 9 czerwca, kiedy to licznik odnotował 677 przejazdów na obu kierunkach. Frekwencje najniższe występowały w dni świąteczne albo miały związek z surową, tegoroczną zimą. Ale nawet wtedy aktywność była widoczna.

Licznik na Alei Grunwaldzkiej zamontowany w okolicy ulicy Morszyńskiej zlicza dwukierunkowo ruch rowerowy do centrum miasta oraz w kierunku Gronowa Górnego.

Z danych wynika, że w tym okresie ((do 23 listopada 2026 r.) ) licznik zarejestrował 96.522. W kierunku ulicy Morszyńskiej, czyli z Elbląga odnotowano 48.431 przejazdów, zaś w kierunku ulicy Grottgera, czyli do centrum Elbląga licznik pokazał 48.091 przejazdów.

Z tych danych wynika, że podróże w kierunku Gronowa Górnego i powroty do Elbląga prawie idealnie się pokrywają. Największym zaskoczeniem jest łączna liczba przejazdów, bardzo spójna z tą z ulicy płk. Dąbka. A to ta ulica i cały ciąg na kierunku północ-południe uchodził do tej pory za główną oś elbląskiego transportu rowerowego.

Aleja Grunwaldzka ciekawie wypada także podczas weekendów, kiedy to ruch na płk. Dąbka maleje, zaś tutaj utrzymuje się na równym poziomie i przewyższa ten z płk. Dąbka. To może wskazywać na ruch turystyczny, wyjazdowy z Elbląga w kierunku Kanału Elbląskiego albo Wysoczyzny Elbląskiej.

W układzie miesięcznym także na Al. Grunwaldzkiej największy ruch panował między majem a wrześniem (miesiąc dłużej niż na płk. Dąbka), osiągając w każdym z tych miesięcy ponad 10.000 przejazdów – i z rekordem prawie 13.000 przejazdów w sierpniu.

Rekordowym dniem był 19 czerwca, kiedy to licznik odnotował 599 przejazdów na obu kierunkach. Frekwencje najniższe występowały w dni świąteczne albo miały związek z surową, tegoroczną zimą. Ale nawet wtedy aktywność była widoczna, podobnie jak na ul. płk. Dąbka.

Dostęp do tych oraz większej ilości danych (prędkość, pogoda, rozkład godzinowy) jest publiczny i widoczny na stronie: https://www.app.sccanoo.com/

Zachęcamy do lektury i rowerowej aktywności.