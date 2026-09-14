Przemarszem przez miasto rozpoczął się Elbląski Tydzień Seniora

Elbląskie Dni Seniora

Przez najbliższe sześć dni Elbląg będzie miejscem licznych spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o starszych mieszkańcach miasta. To doskonała okazja, aby wyjść z domu, spotkać się z innymi, spróbować czegoś nowego i przekonać się, jak wiele możliwości aktywnego spędzania czasu czeka na elbląskich seniorów. Elbląskie Dni Seniora to przede wszystkim czas integracji, aktywności i wspólnego odkrywania nowych pasji. Przygotowany program łączy dobrą zabawę z troską o zdrowie, rozwijaniem zainteresowań oraz aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Na uczestników czekają różnorodne propozycje. W programie znalazły się między innymi warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym, zajęcia ruchowe oraz wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe. Dzięki temu każdy senior może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To również czas, w którym można zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Aktywność fizyczna, spotkania z innymi osobami, rozwijanie zainteresowań i wspólne spędzanie czasu mają ogromne znaczenie dla zachowania dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Akademia Aktywnego Seniora

A już w najbliższy wtorek (15.09) seniorzy z Elbląga i okolic będą mieli wyjątkową okazję do zadbania o swoje zdrowie, kondycję oraz integrację z innymi przy wspólnym posiłku. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego ruszają pierwsze zajęcia w ramach Akademii Aktywnego Seniora. To przedsięwzięcie łączy w sobie profilaktykę zdrowotną, zajęcia ruchowe oraz międzypokoleniowe spotkania. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program najbliższego spotkania oraz całego cyklu zapowiada się niezwykle atrakcyjnie: Uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpiecznych i dostosowanych do wieku formach ruchu, takich jak zumba gold oraz gimnastyka korekcyjna. Po bloku ruchowym seniorzy wraz z młodymi wolontariuszami będą integrowali się przy wspólnym zdrowym posiłku. Na zajęcia zapraszamy we wtorek (15.09) w godz. 13:00-15:30 na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

To będzie również okazja do dyskusji międzypokoleniowej, tak aby wspólny czas przy stole stał się naturalną okazją do wymiany doświadczeń życiowych między młodzieżą a starszym pokoleniem.

Głównym celem Akademii Aktywnego Seniora jest zapobieganie izolacji społecznej osób starszych poprzez pobudzenie ich do działania oraz mobilizację do systematycznego udziału w kolejnych odsłonach projektu. Cały cykl zaplanowany jest na cztery edycje, które odbędą się we wrześniu i listopadzie 2026 roku oraz w styczniu i marcu 2027 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do wyjścia z domów i wspólnego spędzenia czasu w historycznej przestrzeni muzealnego dziedzińca. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.

Program Elbląskich Dni Seniora

15.09.2026r.

Zajęcia „Sprawny senior” (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:00

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Aqua Fitness Senior (obowiązują zapisy pod nr tel. 55-625-63-81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected])

Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 Godz. 10-11, 11-12

Warsztaty kreatywne „Kiermasz Sztuki”; pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-611-20-59)

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac K. Jagiellończyka 1, Godz. 11:00

Warsztaty „Zakładka z dawnej drukarni”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Bezpłatne zwiedzanie Muzeum, dodatkowo o godz. 12:00 i 16:00 oprowadzanie z przewodnikiem – zbiórka przy budynku Podzamcza

Muzeum Archeologiczno - Historyczne Bulwar Zygmunta Augusta 11 Godz. 11-17

Akademia Aktywnego Seniora: blok ćwiczeń, zumba

Muzeum Archeologiczno - Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11; dziedziniec*, Godz. 13-14 i 14:30-15:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Cudze chwalicie... najciekawsze tradycje polskie

Biblioteka Cyberiada, ul. Hetmańska 16, Godz. 16:00

16.09.2026r.

Aromaterapia leśna - marsz z kijkami Nordic Walking

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

„Sąsiedzkie Łamigłówki 60+” – ćwiczenia pamięci i koncentracji organizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (obowiązują zapisy pod nr tel: 508-335-307)

Pub Sąsiedzi, ul. 1 Maja 48, Godz. 11-13

Warsztaty „List, który poczeka”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Dekoart dla seniorów: malowanie na blejtramie (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-626-60-85)

Biblioteka, al. J. Piłsudskiego 17, Godz. 13:00

Turniej szachowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19

17.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zajęcia „Pilates”, (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:30

Zawody pływackie - konkurencje 50 m i 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn

Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68, Zapisy: 9-9:45. Start: 10; Dekoracja medalowa: 11:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Tworzenie biżuterii z szyfonu

Biblioteka Słoneczna, ul. Słoneczna 29, Godz. 15:00

Spotkanie edukacyjne w Klubie Seniora, pt. „ZUS bliżej seniora”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16:00

18.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zawody Nordic Walking na dystansie, 5 km kobiet i mężczyzn

Park Leśny Bażantarnia (polana); Zapisy: 9-9:45, Rozgrzewka: 10:00; Start: 10:30; Wyniki: 12:00

Ognisko integracyjne

Park Leśny Bażantarnia, Godz. 13-15

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 19:00

19.09.2026r.

Spacer z przewodnikiem

Zbiórka przy Bramie Targowej, Godz. 11-13

Zabawa taneczna w stylu strefy kibica

Dzienny Dom Senior+, ul. Zamkowa 16A, Godz. 15-17

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 18:00