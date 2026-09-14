Przemarszem przez miasto rozpoczął się Elbląski Tydzień Seniora

Elbląskie Dni Seniora
Przez najbliższe sześć dni Elbląg będzie miejscem licznych spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o starszych mieszkańcach miasta. To doskonała okazja, aby wyjść z domu, spotkać się z innymi, spróbować czegoś nowego i przekonać się, jak wiele możliwości aktywnego spędzania czasu czeka na elbląskich seniorów. Elbląskie Dni Seniora to przede wszystkim czas integracji, aktywności i wspólnego odkrywania nowych pasji. Przygotowany program łączy dobrą zabawę z troską o zdrowie, rozwijaniem zainteresowań oraz aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Na uczestników czekają różnorodne propozycje. W programie znalazły się między innymi warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym, zajęcia ruchowe oraz wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe. Dzięki temu każdy senior może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To również czas, w którym można zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Aktywność fizyczna, spotkania z innymi osobami, rozwijanie zainteresowań i wspólne spędzanie czasu mają ogromne znaczenie dla zachowania dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej.
Akademia Aktywnego Seniora
A już w najbliższy wtorek (15.09) seniorzy z Elbląga i okolic będą mieli wyjątkową okazję do zadbania o swoje zdrowie, kondycję oraz integrację z innymi przy wspólnym posiłku. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego ruszają pierwsze zajęcia w ramach Akademii Aktywnego Seniora. To przedsięwzięcie łączy w sobie profilaktykę zdrowotną, zajęcia ruchowe oraz międzypokoleniowe spotkania. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Program najbliższego spotkania oraz całego cyklu zapowiada się niezwykle atrakcyjnie: Uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpiecznych i dostosowanych do wieku formach ruchu, takich jak zumba gold oraz gimnastyka korekcyjna. Po bloku ruchowym seniorzy wraz z młodymi wolontariuszami będą integrowali się przy wspólnym zdrowym posiłku. Na zajęcia zapraszamy we wtorek (15.09) w godz. 13:00-15:30 na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
To będzie również okazja do dyskusji międzypokoleniowej, tak aby wspólny czas przy stole stał się naturalną okazją do wymiany doświadczeń życiowych między młodzieżą a starszym pokoleniem.
Głównym celem Akademii Aktywnego Seniora jest zapobieganie izolacji społecznej osób starszych poprzez pobudzenie ich do działania oraz mobilizację do systematycznego udziału w kolejnych odsłonach projektu. Cały cykl zaplanowany jest na cztery edycje, które odbędą się we wrześniu i listopadzie 2026 roku oraz w styczniu i marcu 2027 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do wyjścia z domów i wspólnego spędzenia czasu w historycznej przestrzeni muzealnego dziedzińca. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.
Program Elbląskich Dni Seniora
15.09.2026r.
Zajęcia „Sprawny senior” (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)
Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:00
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Aqua Fitness Senior (obowiązują zapisy pod nr tel. 55-625-63-81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected])
Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 Godz. 10-11, 11-12
Warsztaty kreatywne „Kiermasz Sztuki”; pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-611-20-59)
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac K. Jagiellończyka 1, Godz. 11:00
Warsztaty „Zakładka z dawnej drukarni”
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14
Bezpłatne zwiedzanie Muzeum, dodatkowo o godz. 12:00 i 16:00 oprowadzanie z przewodnikiem – zbiórka przy budynku Podzamcza
Muzeum Archeologiczno - Historyczne Bulwar Zygmunta Augusta 11 Godz. 11-17
Akademia Aktywnego Seniora: blok ćwiczeń, zumba
Muzeum Archeologiczno - Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11; dziedziniec*, Godz. 13-14 i 14:30-15:30
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Cudze chwalicie... najciekawsze tradycje polskie
Biblioteka Cyberiada, ul. Hetmańska 16, Godz. 16:00
16.09.2026r.
Aromaterapia leśna - marsz z kijkami Nordic Walking
Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11
„Sąsiedzkie Łamigłówki 60+” – ćwiczenia pamięci i koncentracji organizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (obowiązują zapisy pod nr tel: 508-335-307)
Pub Sąsiedzi, ul. 1 Maja 48, Godz. 11-13
Warsztaty „List, który poczeka”
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14
Dekoart dla seniorów: malowanie na blejtramie (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-626-60-85)
Biblioteka, al. J. Piłsudskiego 17, Godz. 13:00
Turniej szachowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19
17.09.2026r.
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Zajęcia „Pilates”, (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)
Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:30
Zawody pływackie - konkurencje 50 m i 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn
Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68, Zapisy: 9-9:45. Start: 10; Dekoracja medalowa: 11:30
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Tworzenie biżuterii z szyfonu
Biblioteka Słoneczna, ul. Słoneczna 29, Godz. 15:00
Spotkanie edukacyjne w Klubie Seniora, pt. „ZUS bliżej seniora”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16:00
18.09.2026r.
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Zawody Nordic Walking na dystansie, 5 km kobiet i mężczyzn
Park Leśny Bażantarnia (polana); Zapisy: 9-9:45, Rozgrzewka: 10:00; Start: 10:30; Wyniki: 12:00
Ognisko integracyjne
Park Leśny Bażantarnia, Godz. 13-15
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Spektakl „Zbrodnia i kara”
(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)
Teatr im. A. Sewruka, Godz. 19:00
19.09.2026r.
Spacer z przewodnikiem
Zbiórka przy Bramie Targowej, Godz. 11-13
Zabawa taneczna w stylu strefy kibica
Dzienny Dom Senior+, ul. Zamkowa 16A, Godz. 15-17
Spektakl „Zbrodnia i kara”
(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)
Teatr im. A. Sewruka, Godz. 18:00