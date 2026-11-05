Elbląg. Umowa dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej do Dąbrowy podpisana.

Umowa dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej do Dąbrowy podpisana!

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury pieszo-rowerowej na dwóch kluczowych odcinkach ul. Królewieckiej o łącznej długości ok. 6,6 km: od ul. Płk. Dąbka do Al. Piłsudskiego (ok. 1,55 km), od ul. Fromborskiej do granicy administracyjnej miasta (ok. 5,05 km). Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój zrównoważonej, bezemisyjnej mobilności miejskiej. Z nowej trasy skorzystają mieszkańcy Elbląga i sąsiednich gmin oraz turyści. Inwestycja podniesie również komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Wzdłuż ulicy powstaną nowe zatoki autobusowe i wiaty przystankowe. Na trasie zamontowane zostaną także liczniki natężenia ruchu rowerowego. Szeroki zakres prac obejmuje m.in.: budowę i przebudowę dróg dla pieszych, dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę jezdni, zjazdów i miejsc postojowych, budowę zatok autobusowych, kładek i ścianek szczelnych, montaż nowoczesnego oświetlenia, rozbudowę przepustu oraz kanału technologicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych, wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy I etapu inwestycji – odcinka od ul. Fromborskiej do granic miasta.

Projekt „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Królewieckiej w Elblągu”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytetu 03 Mobilność miejska Działania 03.02 Mobilność miejska – ZIT (Schemat B – ZIT MOF Elbląga). Działania prowadzone w projekcie są elementem wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga.

Wartość ogółem projektu: 29.334.035,71 zł

Dofinansowanie: 19.683.173,06 zł (Unia Europejska – 85 % kosztów kwalifikowanych)