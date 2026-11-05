Jest decyzja w sprawie kradzieży Lexusa żony Donalda Tuska. Złodzieje trafią do więzienia

Kradzież Lexusa Małgorzaty Tusk sprzed domu premiera w Sopocie

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku sprzed domu szefa rządu, którego pilnowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, skradziono luksusowego Lexusa należącego do Małgorzaty Tusk. Sprawcy posłużyli się elektroniczną „walizką”, dzięki której otworzyli i uruchomili pojazd bez oryginalnego kluczyka. Z ustaleń sądu wynika, że za kierownicą skradzionego auta usiadł Łukasz W., natomiast Stefan N. ubezpieczał go, jadąc drugim samochodem. Cała operacja początkowo sprawiała wrażenie profesjonalnie zaplanowanej.

Mimo użycia specjalistycznego sprzętu dla włamywaczy, sprawcy zlekceważyli podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ich działania nagrały kamery monitoringu, a aktywne telefony komórkowe pozostawiły wyraźny ślad w sieci. Ponadto śledczy zabezpieczyli ślady DNA Łukasza W. w trzech skradzionych autach oraz na wykorzystywanych urządzeniach. Samochód ostatecznie odzyskano. Sąd zaznaczył, że złodzieje porzucili Lexusa, gdy tylko dotarło do nich, że należy on do małżonki premiera. Skradzione auto stało się dla nich po prostu zbyt niebezpieczne.

Wyrok za kradzież auta żony Donalda Tuska. Jakie kary usłyszeli oskarżeni?

5 listopada Sąd Rejonowy w Elblągu ogłosił nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Łukasz W. usłyszał wyrok trzech lat więzienia oraz 15 tys. zł grzywny, natomiast Stefana N. skazano na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności oraz 10 tys. zł grzywny. Oskarżeni muszą także pokryć koszty procesowe przekraczające 111 tys. zł. Żaden z mężczyzn nie stawił się na ogłoszeniu wyroku. Obaj odpowiadali przed sądem z wolnej stopy po wcześniejszym uchyleniu tymczasowych aresztów.

W trakcie procesu sąd potwierdził, że główny sprawca użył zaawansowanego urządzenia elektronicznego do przejęcia sygnału i odblokowania zamków w samochodzie.

- Używając elektronicznego narzędzia służącego do kradzieży pojazdów, otworzył samochód należący do pani Małgorzaty Tusk i po prostu odjechał – mówił podczas ogłaszania wyroku sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu Mateusz Dąbrowski.

Sąd Rejonowy w Elblągu o dowodach w sprawie kradzieży Lexusa

W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że zebrane przez śledczych materiały bezsprzecznie potwierdziły winę obu oskarżonych mężczyzn.

- Najistotniejszymi dowodami były zgromadzone nagrania z monitoringu, dane logowań, telefonów wykorzystywanych przez oskarżonych i opinie biegłych, w szczególności z zakresu analizy kryminalistycznej i z zakresu genetyki – wyjaśnił sędzia.

W ocenie składu orzekającego zgromadzony materiał dowodowy wykluczył jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie.

Konsekwencje kradzieży auta Małgorzaty Tusk i dymisje w SOP

Argumentując wysokość kary wymierzonej Łukaszowi W., sąd wskazał na zachowanie oskarżonego w trakcie trwania procesu.

- Za takim wymiarem kary przemawia przede wszystkim postawa oskarżonego, który ostatecznie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów – podkreślił sędzia Mateusz Dąbrowski.

Głośna kradzież pociągnęła za sobą również poważne konsekwencje w szeregach Służby Ochrony Państwa. Ze stanowiskami pożegnali się dyrektor oraz wicedyrektor biura ochrony premiera. Ponadto po przeprowadzonej kontroli, obejmującej wątek utraty Lexusa, zawieszono komendanta SOP gen. Radosława Jaworskiego, wobec którego ruszyło postępowanie dyscyplinarne.

Zamiast spektakularnego skoku rodem z kina akcji, cała sprawa zakończyła się porzuceniem skradzionego Lexusa, dowodami z kamer i wyrokami więzienia.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie