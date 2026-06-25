Dni Elbląga. Bezpłatna komunikacja miejska oraz dodatkowe kursy po zakończeniu głównych koncertów

W piątek i sobotę (26 i 27.06) ok. godz. 22:00, a w niedzielę (28.06) ok. godz. 23:00, na ulicy Warszawskiej zostaną podstawione autobusy komunikacji miejskiej, które po trasach zbliżonych do regularnych linii nr 12, 15 i 21 zapewnią dojazd odpowiednio do Al. Odrodzenia, Al. Grunwaldzkiej, ul. Grottgera, ul. Bema oraz ul. Ogólnej.