Dni Elbląga. Bezpłatna komunikacja miejska oraz dodatkowe kursy po zakończeniu głównych koncertów

Z okazji Dni Elbląga przygotowano bezpłatną komunikację miejską oraz dodatkowe kursy po zakończeniu głównych koncertów!
Trasy dodatkowych kursów z Wyspy Spichrzów po głównych koncertach podczas Dni Elbląga:
Linia nr 12
Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego – Pl. Słowiański – Robotnicza – Brzeska (Piłsudskiego) – Dąbka – Odrodzenia – Mazurska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska)
Linia nr 15
Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego – Tysiąclecia – Grunwaldzka – Grottgera – Bema – Grota-Roweckiego – 12 Lutego – Dąbka – Brzeska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska)
Linia nr 21
Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego –Tysiąclecia – Hetmańska – 12 Lutego – Dąbka – Piłsudskiego – Królewiecka – Fromborska – Ogólna – Konopnickiej – Niepodległości – Dąbka – Brzeska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska).