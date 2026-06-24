Dni Elbląga 2026. No to gramy!

Tegoroczna edycja Dni Elbląga będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ Elbląg obchodzi jubileusz 780-lecia nadania praw miejskich. To szczególna okazja do wspólnego świętowania bogatej historii miasta i jego tradycji.

Jednym z najważniejszych punktów programu będą koncerty na Wyspie Spichrzów, która podczas święta miasta stanie się muzycznym sercem Elbląga.

W piątek usłyszymy Anastazję oraz Smolastego. Sobotni wieczór należeć będzie do AG Carmen oraz gwiazdy wieczoru – Justyny Steczkowskiej. DJ Myszkovski, zakończy sobotnią noc w klubowym klimacie. Niedzielny finał Dni Elbląga upłynie pod znakiem hip-hopowych brzmień. Na scenie pojawią się Yelly, Paluch oraz Żabson, gwarantując mocne i energetyczne zakończenie wydarzenia.

Dni Elbląga to nie tylko koncerty, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących, które przez trzy dni wypełnią różne przestrzenie miasta. Przez cały weekend na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz Wyspie Spichrzów funkcjonować będzie strefa gastronomiczna.

Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekać będzie przestrzeń pełna zabawy, kreatywnych warsztatów, animacji i atrakcji przygotowanych specjalnie dla dzieci. W programie m.in. Magiczna Brama Pana Kleksa, Warsztaty z Frajdą, Majsterkowo z Castoramą oraz Strefa Małego Inżyniera, które pozwolą najmłodszym aktywnie i twórczo spędzić czas. Nie zabraknie również wesołego miasteczka, które dostarczy dzieciom i rodzinom dodatkowych emocji.

W ramach strefy Zainspiruj się zaplanowano spacery miejskie z przewodnikiem, wystawy i warsztaty, Wikiński Festiwal Wody i Ognia oraz pokaz lotniczy.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano szeroką ofertę atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Na rzece Elbląg w sobotę, 27 czerwca odbędą się Wyścigi Smoczych Łodzi, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i kibiców. To widowiskowa rywalizacja drużynowa, w której kluczowe znaczenie ma rytm, współpraca i synchronizacja całej załogi. Sportowych emocji dostarczy także wyjątkowy bieg jubileuszowy – „780 dla Elbląga”. W niedzielę, 28 czerwca, mieszkańcy i goście wspólnie pokonają symboliczny dystans 780 metrów ulicami elbląskiej Starówki.

Swoje miejsce podczas święta miasta znajdą także seniorzy. W ramach strefy Senior w formie odbędą się spotkania edukacyjne, konsultacje, warsztaty zdrowotne oraz potańcówka.

Równolegle funkcjonować będzie strefa zdrowia Grunt to zdrowie, w której będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych oraz działań edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki.

Dni Elbląga 2026 to wydarzenie, które łączy muzykę, sport, kulturę i rekreację w jednej, wielowątkowej miejskiej opowieści. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania oraz korzystania z przygotowanych atrakcji.

No to gramy!

Organizatorem wydarzenia jest Michał Missan, Prezydent Elbląga

Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Partnerem wydarzenia Dni Elbląga 2026 jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, GEN Warmii i Mazur https://warmia.mazury.pl/