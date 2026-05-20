Zapowiada sie rekord. Ostatnia pula pakietów na elbląski Bieg Piekarczyka

Ostatnia pula pakietów na Piekarczyka

Na stronę z zapisami trafiło właśnie 300 pakietów dla dorosłych i 200 pakietów dla dzieci. Łącznie na linii startu stanie 2 700 zawodników, którzy w wybranych kategoriach powalczą o medale.

– Bieg Piekarczyka, to impreza sportowa z potencjałem. Nadchodząca edycja doskonale to pokazuje. Po raz pierwszy na linii startu zobaczymy rekordowe 2 700 zawodników – dzieci i dorosłych. To nie tylko biegowe święto, ale również doskonała promocja Elbląga wśród biegaczy. Ogromne zainteresowanie Piekarczykiem świadczy o jego rosnącej popularności, co nas jako organizatorów, ogromnie cieszy. Każda kolejna pula pakietów wyprzedaje się błyskawicznie, dlatego postanowiliśmy jeszcze raz zwiększyć limit uczestników. Jednocześnie chcemy podkreślić, że będzie to już ostatnia możliwość zapisania się na tegoroczną edycję biegu – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektor MOSiR.

Bieg Piekarczyka od lat przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby debiutujące na ulicznych trasach. Dla jednych to walka o rekord życiowy i miejsce na podium, dla innych wyjście ze strefy komfortu, pokonanie własnych słabości i satysfakcja z przekroczenia mety. Niezależnie od celu każdy uczestnik jest zwycięzcą i po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal, który jest częścią kolekcji tegorocznych wydarzeń biegowych organizowanych w Elblągu: Bieg Piekarczyka, Bieg 780 dla Elbląga, Bieg Nocny pod Gwiazdami i Bieg Niepodległości.

Przypominamy również o możliwości zamówienia oficjalnej koszulki tegorocznej edycji, przygotowanej w dwóch wersjach kolorystycznych (białej i granatowej) z grafiką nawiązującą do elbląskiej Starówki. Zamówienia na koszulki można składać tylko do 31 maja.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu