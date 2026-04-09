Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Siedziba w Elblągu

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego stał się faktem

W Elblągu odbyły się obrady inauguracyjnego, I Zgromadzenia Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. To szczególny region z ogromnym potencjałem dla nowych inwestycji, ale także bardzo ważny obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa i logistyki całego kraju.

Podczas posiedzenia członkowie Zgromadzenia wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczącą, a także Zarząd Związku i członków Komisji stałych.

Przewodniczącą Zgromadzenia została Grażyna Kluge - Przewodnicząca RM w Elblągu, a wiceprzewodniczącą Elżbieta Wasiuk - Burmistrz Pasłęka.

Przewodniczącym Zarządu Związku został Michał Missan – Prezydent Elbląga, a wiceprzewodniczącym Leszek Dziąg – Starosta Braniewski. Na członków Zarządu wybrani zostali: Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, Genowefa Kwoczek – Przewodnicząca Rady Powiatu Elbląskiego, Józef Zamojcin - Burmistrz Tolkmicka, Krzysztof Kisiel - Burmistrz Pieniężna, Damian Krasiński - Burmistrz Fromborka.

Przypomnijmy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego tworzy 18 samorządów, w tym Elbląg oraz samorządy z powiatów elbląskiego i braniewskiego. Utworzenie Związku poprzez konsolidację i wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i rozwój inwestycyjny to wyjście naprzeciw przygotowywanej Strategii Rozwoju Kraju do 20235 roku. Zgodnie z nią współpraca i tworzenie sieci powiązań gospodarczych, społecznych i komunikacyjnych miast z okolicznymi miejscowościami ma być kluczem do rozwoju.

Do zadań Związku należy między innymi:

- przygotowywanie i realizacja strategii oraz planów rozwoju gospodarczego i społecznego Subregionu w zakresie wspólnych projektów wspieranych przez Państwo, Unię Europejską lub inne instytucje prorozwojowe, związanych z ochroną środowiska, dziedzictwem narodowym, kulturą fizyczną, turystyką, infrastrukturą, transformacją energetyczną, wsparciem lokalnej przedsiębiorczości oraz ochroną zdrowia;

- promocja walorów przyrodniczych i kulturowych w kraju i za granicą;

- wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspieranie i promowanie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki wodnej i rowerowej.

Związek realizować będzie te zadania poprzez:

- działalność informacyjną, edukacyjną, doradczą, wystawienniczą;

- aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację wspólnych projektów;

- współpracę w zakresie rozwoju gospodarczego Obszaru, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie i przyjaznego nowym inwestycjom;

- wspólną realizację projektów skierowanych na rzecz rozwoju regionalnego;

- wymianę doświadczeń i integrację lokalnych środowisk społecznych w celu aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.

Siedziba Związku będzie się mieściła w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 55.