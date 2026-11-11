Groza w urzędzie w Elblągu. 68-latek miał zapowiadać powtórkę krwawego zamachu

Dramatyczne wydarzenia w Krakowie wstrząsnęły całą Polską. W sobotę, 7 listopada, 24-letni napastnik otworzył ogień do przypadkowych ludzi na Rynku Głównym. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Tymczasem zaledwie trzy dni później w Elblągu doszło do incydentu, który wywołał poważny niepokój wśród pracowników magistratu.

We wtorek, 10 listopada, 68-letni mężczyzna pojawił się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Elblągu. Według policji wszczął awanturę, zachowywał się wulgarnie i miał kierować groźby wobec urzędników.

Na tym jednak nie poprzestał. Mężczyzna miał również pochwalać działania sprawcy krakowskiej tragedii i zapowiadać, że dokona podobnego ataku w Elblągu.

Jego słowa wywołały wśród pracowników urzędu realne poczucie zagrożenia.

Chwalił zabójcę z Krakowa. Policjanci zatrzymali go w mieszkaniu

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze. Policyjny patrol prewencji ustalił miejsce pobytu 68-latka i zatrzymał go w jego mieszkaniu.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi. Z informacji przekazanych przez mundurowych wynika, że wkrótce ma usłyszeć zarzuty związane ze swoim zachowaniem.

Policja podkreśla, że w obliczu tragedii, która rozegrała się w Krakowie, wszelkie groźby dotyczące podobnych ataków traktowane są z najwyższą powagą.

Nawet jeśli ich autorzy nie zamierzają realizować wypowiadanych zapowiedzi, mogą ponieść konsekwencje karne.

40-latek groził śmiercią w internecie. Gdy wytrzeźwiał, usunął wpis

To niejedyny niepokojący incydent, do którego doszło we wtorek, 10 listopada, w województwie warmińsko-mazurskim.

Policjanci z Iławy otrzymali zgłoszenie dotyczące mieszkańca gminy, który na swoim profilu w portalu społecznościowym opublikował wpis zawierający groźby pozbawienia życia innych osób.

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Mężczyzna miał przy tym wychwalać działania zamachowca z Krakowa.

Funkcjonariusze szybko ustalili, do kogo należy konto, a następnie namierzyli miejsce pobytu autora wpisu. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec gminy Iława. Mężczyzna został zatrzymany.

Podczas czynności przyznał, że opublikował niepokojący wpis, będąc pod wpływem alkoholu. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego zdecydował się zamieścić takie treści.

Kiedy wytrzeźwiał, usunął post z internetu. Nie uchroniło go to jednak przed interwencją policji.

Policjanci przeszukali mieszkanie 40-latka. Zapadła decyzja prokuratora Funkcjonariusze sprawdzili również mieszkanie zatrzymanego mężczyzny. Podczas przeprowadzonych czynności nie znaleźli przedmiotów ani innych śladów wskazujących, że 40-latek rzeczywiście przygotowywał się do realizacji swoich gróźb.

Mimo to sprawa została potraktowana poważnie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego. To oznacza, że 40-latek będzie musiał stosować się do obowiązków wynikających z zastosowanego środka zapobiegawczego.

Groźby po zamachu w Krakowie. Za takie słowa można trafić do więzienia

Policjanci przypominają, że publiczne pochwalanie przestępstw, kierowanie gróźb wobec innych osób czy wywoływanie fałszywych alarmów może prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Już samo publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Za groźby karalne, które wzbudzają u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia, grozi do trzech lat więzienia.

Jeszcze surowsza kara przewidziana jest za określone przypadki wywoływania fałszywego alarmu dotyczącego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Sprawca może zostać skazany na karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Nie oznacza to jednak, że obaj zatrzymani odpowiedzą za wszystkie wymienione przestępstwa. Ostateczna kwalifikacja ich czynów należy do śledczych.