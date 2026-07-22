W weekend przestrzeń Galerii EL wypełni muzyka. Przed nami Festiwal Jazzbląg

Tegoroczny Jazzbląg Festiwal to trzy dni koncertów. Zarezerwujcie datę 24-26 lipca, kierunek Elbląg!

24.07.2026 (piątek), godz. 18:00 Atom String Quartet Gard Nilssen Acoustic Unity Melina Malone + Jam Session – Klub Krypta

25.07.2026 (sobota), godz. 18:00 Product May Contain Quiet Colors Marcin Masecki & Boleros + Jam Session – Klub Krypta

26.07.2026 (niedziela), godz. 19:00 Leszek Możdżer solo

Wydarzenie towarzyszące: 26.07.2026 (niedziela), godz. 11:00 Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski

Podczas pierwszego i drugiego dnia festiwalu Jazzbląg o muzyczną atmosferę podczas przerw zadba Soul Service - działający nieprzerwanie od 2005 roku - warszawski kolektyw DJski. Od otwarcia bram o około 17:00 oraz w przerwach między koncertami, usłyszycie sety grane wyłącznie z płyt winylowych – od funku, soulu po jazz i inne brzmienia inspirowane afroamerykańskimi korzeniami muzyki. W piątek za konsoletą stanie Dj ZURA, a w sobotę zagra Cpt. Sparky.

Kuratorem tegorocznego Jazzbląga jest Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny, współpracownik TVP Kultura oraz polski przedstawiciel w EBU Jazz Producers Community.

Bilety są dostępne w regularnej sprzedaży. Można kupić je online na platformie kupbilecik.pl jak i stacjonarnie w kasie Galerii EL!

Bilety dostępne w kasie Galerii EL: jednodniowy – 130 zł trzydniowy (karnet) – 260 zł Jazz dla dzieci – dorośli 20 zł, dzieci 10 zł

Bilety dostępne na platformie kupbilecik.pl: jednodniowy – 138 zł trzydniowy (karnet) – 276 zł Jazz dla dzieci – dorośli 21 zł, dzieci 11 zł