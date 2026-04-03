Szkolna rywalizacja na argumenty. Debata oxfordzka w Elblagu

Szkolna rywalizacja na argumenty

2 kwietnia, w przyjaznych progach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbyło się losowanie stron uczestników debaty. Drużyny zostały przypisane do propozycji lub opozycji, a stawką całego turnieju będzie odpowiedź na pytanie: „Czy postać Hermana Balka, założyciela Elbląga, powinna powrócić na pomnik?”.

W debacie oksfordzkiej zmierzą się uczniowie z następujących szkół: dwie drużyny z I i II Liceum Ogólnokształcącego, z IV Liceum Ogólnokształcącego, z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, z Zespołu Szkół Gospodarczych, z Zespołu Szkół Mechanicznych. W wyniku losowania:

stroną propozycji będą:I Liceum Ogólnokształcące | drużyna 1I Liceum Ogólnokształcące | drużyna 2II Liceum Ogólnokształcące | drużyna 1IV Liceum Ogólnokształcące

Natomiast stroną opozycji:Zespół Szkół MechanicznychZespół Szkół Ekonomicznych i OgólnokształcącychZespół Szkół GospodarczychII Liceum Ogólnokształcące | drużyna 2

Międzyszkolna debata odbędzie się 20 kwietnia: eliminacje od godz. 8:45 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, a finał zaplanowano na godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim.

Turniej ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu historii lokalnej, szukania związków przeszłości z teraźniejszością i ćwiczenia argumentacji w uporządkowanej, kulturalnej formule. Tego typu debaty uczą nie tylko mówienia, ale też słuchania, budowania logicznych wywodów i odpowiadania na kontrargumenty — dlatego są ważnym narzędziem edukacyjnym i obywatelskim.