Malbork – Chciał zyskać na inwestycji w kryprowaluty, zamiast tego stracił 165 tysięcy złotych

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku wczoraj zostali zawiadomieni przez 60-letniego mieszkańca gminy Stare Pole o tym, że padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Prawie rok temu pokrzywdzony znalazł na portalu internetowym reklamę, przedstawiającą znaną osobę, która zachęcała do inwestycji w kryptowaluty. 60-latek wyszukał firmę w Internecie i sam skontaktował się z oszustami. Podczas kontaktu z przedstawicielem firmy, za pomocą komunikatora internetowego, mężczyzna ustalił wszystkie szczegóły i terminy kolejnych rozmów. Dla uśpienia czujności i zdobycia zaufania oszust przesłał także zdjęcie dowodu osobistego. Przez ubiegły rok pokrzywdzony wykonał kilka wpłat, w wyniku których stracił łącznie 165 tysięcy złotych.

Apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie w przypadku wykonywania transakcji internetowych. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji należy je sprawdzić pod kątem autentyczności i ostrzeżeń, które są ogólnodostępne w sieci. Oszustwa inwestycyjne są jedną z najczęściej stosowanych metod działania przestępców. Oszuści wzbudzają zaufanie, manipulują i stosują presję czasu. W rozmowach brzmią wiarygodnie i bardzo często wykorzystują wizerunki osób znanych, aby nakłonić do przelania oszczędności.