Malbork – Chciał zyskać na inwestycji w kryprowaluty, zamiast tego stracił 165 tysięcy złotych

KaJot
2026-06-08 12:31

60-letni mieszkaniec gminy Stare Pole padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Mężczyzna przez miniony rok stracił 165 tysięcy złotych myśląc, że inwestuje w kryptowaluty. Poszkodowany sam skontaktował się z oszustami poprzez ogłoszenie na portalu społecznościowym. Ponownie ostrzegamy przed inwestycjami w Internecie i apelujemy o rozwagę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku wczoraj zostali zawiadomieni przez 60-letniego mieszkańca gminy Stare Pole o tym, że padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Prawie rok temu pokrzywdzony znalazł na portalu internetowym reklamę, przedstawiającą znaną osobę, która zachęcała do inwestycji w kryptowaluty. 60-latek wyszukał firmę w Internecie i sam skontaktował się z oszustami. Podczas kontaktu z przedstawicielem firmy, za pomocą komunikatora internetowego, mężczyzna ustalił wszystkie szczegóły i terminy kolejnych rozmów. Dla uśpienia czujności i zdobycia zaufania oszust przesłał także zdjęcie dowodu osobistego. Przez ubiegły rok pokrzywdzony wykonał kilka wpłat, w wyniku których stracił łącznie 165 tysięcy złotych.

Apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie w przypadku wykonywania transakcji internetowych. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji należy je sprawdzić pod kątem autentyczności i ostrzeżeń, które są ogólnodostępne w sieci. Oszustwa inwestycyjne są jedną z najczęściej stosowanych metod działania przestępców. Oszuści wzbudzają zaufanie, manipulują i stosują presję czasu. W rozmowach brzmią wiarygodnie i bardzo często wykorzystują wizerunki osób znanych, aby nakłonić do przelania oszczędności.