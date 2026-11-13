Elbląska miejska wycieczka rowerowa. Kierunek - Święty Kamień

Trasa wycieczki poprowadzi z Elbląga przez Ogrodniki, Przybyłowo i Pogrodzie aż do Świętego Kamienia (zobacz mapę). W drodze powrotnej odwiedzimy okolice Tolkmicka, Suchacza i Jagodna, a wspólną jazdę zakończymy przy rampie kolejowej u zbiegu ulic Odrodzenia i Mazurskiej. Po drodze zaplanowane są postoje i chwile na odpoczynek, a o dodatkową porcję energii zadba Gmina Elbląg, dzięki której na uczestników będzie czekał słodki poczęstunek.

Jesienna trasa dla przygotowanych rowerzystów

Listopadowa wyprawa będzie prowadziła po zróżnicowanych nawierzchniach. Na trasie pojawią się odcinki asfaltowe, szutrowe oraz drogi z betonowych płyt. Warto więc odpowiednio przygotować swój rower i zadbać o jego dobry stan techniczny. Przydadzą się również podstawowe akcesoria, takie jak zapasowa dętka w odpowiednim rozmiarze, łatki, pompka i zestaw kluczy.

Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe i MTB wyposażone w sprawne przerzutki. Mile widziane są również rowery elektryczne, natomiast szosówki tym razem lepiej zostawić w domu.

Ze względu na jesienną aurę szczególnie ważny będzie odpowiedni ubiór, dostosowany do temperatury i warunków atmosferycznych. Zalecamy także jazdę w kasku. Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody, jednak w przypadku deszczu trasa może zostać odpowiednio zmodyfikowana.

Uczestników posiadających książeczki turystyki kolarskiej PTTK zachęcamy do zabrania ich ze sobą, aby potwierdzić udział w kolejnej wyprawie.

Udział w wycieczce jest bezpłatny. Start zaplanowano na niedzielę, 15 listopada, o godz. 10:00 z pętli przy ul. Ogólnej. Powrót do Elbląga przewidywany jest około godz. 15:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.