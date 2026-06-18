Elbląg. Rusza lato w Parku Wodnym Dolinka

Rusza lato w Parku Wodnym Dolinka

Pierwsi goście będą mogli korzystać z obiektu od godziny 14:00. Co ważne, niezależnie od godziny wejścia, zgodnie z decyzją Prezydenta Elbląga dr Michała Missana w dniu otwarcia obowiązywać będą ceny popołudniowe:

Z kartą „wElblągu”:

bilet normalny (dzień) – 19,00 zł bilet ulgowy (dzień) – 13,00 zł Dla turystów i mieszkańców nieposiadających karty „wElblągu”:

bilet normalny (dzień) - 25,00 złbilet ulgowy (dzień) - 20,00 złBardzo dobra wiadomość w nadchodzącym sezonie, to utrzymanie cen z ubiegłego roku dla posiadaczy karty „wElblągu”.

Otwarcie sezonu to jednak dopiero początek. Już w sobotę Park Wodny Dolinka zaprosi mieszkańców na dodatkowe atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. W programie, od godz. 12:00 do 18:00, znalazły się: zajęcia aquafitness, energetyczna zumba w wodzie oraz animacje dla najmłodszych i ich opiekunów. To doskonała okazja, aby rozpocząć wakacje aktywnie, korzystając z uroków jednego z najnowocześniejszych kompleksów rekreacyjnych w regionie.

Na odwiedzających czeka bogata strefa wodna z basenem rekreacyjnym, basenem pływackim, pięcioma zjeżdżalniami oraz brodzikiem dla najmłodszych. Nie zabraknie także jednej z ulubionych atrakcji gości – rwącej rzeki. Osoby szukające relaksu będą mogły skorzystać z wielu miejsc do plażowania, rozległych terenów zielonych, a miłośnicy aktywnego wypoczynku z boisk do siatkówki plażowej. Na terenie obiektu funkcjonuje również bogata strefa gastronomiczna na większy i mniejszy głód. Szczegółowy cennik i informacje znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Obiekt, od soboty 20 czerwca, będzie funkcjonował w standardowych godzinach od 9:00 do 20:00. Przed nami kolejne miesiące pełne słońca, wodnych atrakcji i rodzinnego wypoczynku. Wszystko wskazuje na to, że także w tym roku Park Wodny Dolinka będzie jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc letniego relaksu w Elblągu.