Było spokojnie. Elbląska policja podsumowuje świąteczny weekend

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ciągu trzech dni przebadali na zawartość alkoholu ponad 1 192 kierujących. Obsłużono 24 zdarzenia drogowe (były to wyłącznie kolizje), zatrzymano 1 nietrzeźwego kierowcę oraz 3 bez uprawnień. Funkcjonariusze skontrolowali 329 pojazdów, skierowali do sądu 21 wniosków o ukaranie, nałożyli 199 mandatów i zastosowali 64 pouczenia. 222 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość (w tym 5x50+). Policjanci z drogówki zatrzymali także 2 osoby poszukiwane.

Z kolei policjanci prewencji wylegitymowali 327 osób, przeprowadzili 192 interwencje, skontrolowali 40 pojazdów. Zatrzymali także jeden dowód rejestracyjny. Do aresztu trafiło dwóch poszukiwanych, a do wytrzeźwienia trafiło 5 osób. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 mężczyzn.

Warto przypomnieć, że tegoroczne działania "Wszystkich Świętych 2026", zaplanowano do 2 listopada. Policjanci przypominają, więc o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach w czasie powrotów. Policjantów wspierały również inne służby, a także uczniowie klasy policyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.